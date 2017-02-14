Пять авиакомпаний заявили о намерении выполнять рейсы из Пскова в Симферополь
14.02.2017, 17:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пять компаний изъявили желание выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь. Об этом во вторник сообщил Заместитель Губернатора Псковской области Александр Кузнецов.
«Когда в прошлом году мы запускали пилотный проект по полётам в Крым, у нас была долгая дискуссия по этому поводу. Потому что, опять же возвращаясь к нашему авиапарку, мы понимаем, что нам не на чем не долететь до моря. На АН-26 или АН-24 — на это требуется не менее 8 часов полёта, и как минимум одна посадка для дозаправки», - рассказал замглавы региона.
В итоге был проведён мониторинг авиакомпаний, которые могли бы выступить партнёрами в этом проекте. «И, скажу откровенно, нам приходилось просто уговаривать авиакомпании рассмотреть возможность организации полётов по маршруту Псков - Симферополь», - заметил Александр Кузнецов.
Теперь же работать на этом направлении хотят уже пять компаний. «Они просто сами приходят к нам и заявляют о своей готовности работать. Потому что в прошлом году последние рейсы из Пскова в Крым у нас были с загрузкой 99–100%: они полностью окупались. Рейсом пользовались не только псковичи, но и жители Мурманска, Архангельска, Новгорода, Ленинградской области. Даже граждане сопредельных государств. Мы обеспечили загрузку, которая уже сегодня интересна авиакомпаниям. Стало ясно, что как минимум 1–2 рейса в неделю можно делать», - пояснил вице-губернатор.
Также, по его словам, в этом году авиакомпании предлагают открыть ещё одно направление полетов — в Анапу. При этом он напомнил о необходимости удлинить взлётно-посадочную полосу. А для того, чтобы довести её до нормативного состояния и пройти сертификацию, по словам Заместителя Губернатора, полосу нужно отремонтировать в летний период.
«Мы на протяжении трёх лет добивались от Министерства обороны РФ, - так как сама полоса принадлежит военным, - финансирования на эти цели, наконец-то, это финансирование получили, а теперь, с одной стороны, вроде бы и рады, что полоса будет полностью приведена в соответствие современным стандартам, а с другой стороны, это станет ограничивающим фактором. Потому что на какой-то период этим летом нам придётся полностью приостановить полёты из псковского аэропорта», - сказал Александр Кузнецов. Он сообщил также, что сейчас Администрация региона ведёт «жёсткую дискуссию» с Минобороны и с Росавиацией по поводу того, какой это будет период.
«Когда в прошлом году мы запускали пилотный проект по полётам в Крым, у нас была долгая дискуссия по этому поводу. Потому что, опять же возвращаясь к нашему авиапарку, мы понимаем, что нам не на чем не долететь до моря. На АН-26 или АН-24 — на это требуется не менее 8 часов полёта, и как минимум одна посадка для дозаправки», - рассказал замглавы региона.
В итоге был проведён мониторинг авиакомпаний, которые могли бы выступить партнёрами в этом проекте. «И, скажу откровенно, нам приходилось просто уговаривать авиакомпании рассмотреть возможность организации полётов по маршруту Псков - Симферополь», - заметил Александр Кузнецов.
Теперь же работать на этом направлении хотят уже пять компаний. «Они просто сами приходят к нам и заявляют о своей готовности работать. Потому что в прошлом году последние рейсы из Пскова в Крым у нас были с загрузкой 99–100%: они полностью окупались. Рейсом пользовались не только псковичи, но и жители Мурманска, Архангельска, Новгорода, Ленинградской области. Даже граждане сопредельных государств. Мы обеспечили загрузку, которая уже сегодня интересна авиакомпаниям. Стало ясно, что как минимум 1–2 рейса в неделю можно делать», - пояснил вице-губернатор.
Также, по его словам, в этом году авиакомпании предлагают открыть ещё одно направление полетов — в Анапу. При этом он напомнил о необходимости удлинить взлётно-посадочную полосу. А для того, чтобы довести её до нормативного состояния и пройти сертификацию, по словам Заместителя Губернатора, полосу нужно отремонтировать в летний период.
«Мы на протяжении трёх лет добивались от Министерства обороны РФ, - так как сама полоса принадлежит военным, - финансирования на эти цели, наконец-то, это финансирование получили, а теперь, с одной стороны, вроде бы и рады, что полоса будет полностью приведена в соответствие современным стандартам, а с другой стороны, это станет ограничивающим фактором. Потому что на какой-то период этим летом нам придётся полностью приостановить полёты из псковского аэропорта», - сказал Александр Кузнецов. Он сообщил также, что сейчас Администрация региона ведёт «жёсткую дискуссию» с Минобороны и с Росавиацией по поводу того, какой это будет период.