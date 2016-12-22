Пятьдесят девятая автоколонна МЧС доставила гуманитарный груз жителям Донецкой и Луганской областей
22.12.2016, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Очередной этап оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей прошёл успешно. Пятьдесят девятая по счёту автомобильная колонна МЧС России доставила в Донецкую и Луганскую области свыше 400 тонн гуманитарных грузов.
На обратном пути из Луганска и Донецка все автомобили прошли установленные таможенные процедуры на пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган".
Благодаря профессионализму сотрудников МЧС России, отвечающих за организацию, формирование и транспортировку гуманитарной помощи, очередная партия жизненно необходимых грузов оперативно доставлена населению Донецкой и Луганской областей. В таких операциях очень многое зависит от водителей-спасателей, которые каждый раз на протяжении всего пути максимально сконцентрированы и внимательны. Немаловажна роль механиков, своевременно и качественно обслуживающих автомобильную технику и готовых при необходимости устранить в дороге неисправность или поломку.
Груз пятьдесят девятой гуманитарной колонны МЧС России формировался по заявкам Донецкой и Луганской областей. Благодаря слаженным действиям задача по доставке гуманитарной помощи была выполнена успешно и оперативно.
Всего с августа 2014 года автомобильными колоннами МЧС России населению Донецкой и Луганской областей доставлено более 65 тысяч тонн гуманитарного груза.
На обратном пути из Луганска и Донецка все автомобили прошли установленные таможенные процедуры на пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган".
Благодаря профессионализму сотрудников МЧС России, отвечающих за организацию, формирование и транспортировку гуманитарной помощи, очередная партия жизненно необходимых грузов оперативно доставлена населению Донецкой и Луганской областей. В таких операциях очень многое зависит от водителей-спасателей, которые каждый раз на протяжении всего пути максимально сконцентрированы и внимательны. Немаловажна роль механиков, своевременно и качественно обслуживающих автомобильную технику и готовых при необходимости устранить в дороге неисправность или поломку.
Груз пятьдесят девятой гуманитарной колонны МЧС России формировался по заявкам Донецкой и Луганской областей. Благодаря слаженным действиям задача по доставке гуманитарной помощи была выполнена успешно и оперативно.
Всего с августа 2014 года автомобильными колоннами МЧС России населению Донецкой и Луганской областей доставлено более 65 тысяч тонн гуманитарного груза.