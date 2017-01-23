РФ и ФРГ обсудили сотрудничество в области АПК
23.01.2017, 10:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв провёл рабочую встречу с федеральным министром продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристианом Шмидтом, которая состоялась в рамках мероприятий встречи министров сельского хозяйства "Группы двадцати" в Берлине.
Стороны обсудили вопросы двустороннего росийско-германского сотрудничества в сфере сельского хозяйства, представляющие взаимный интерес.
Ткачёв отметил, что в 2016 году товарооборот сельхозпродукции между двумя странами, по сравнению с 2013 годом – до введения ответных экономических мер Россией в отношении стран ЕС, сократился в 2 раза до 1,1 млрд долларов США.
"Мы видим определённые перспективы для российских производителей и поставщиков сельхозпродукции на рынке Германии", - заявил министр.
По итогам встречи стороны выразили надежду на постепенное налаживание диалога России и ФРГ в аграрной сфере.
Стороны обсудили вопросы двустороннего росийско-германского сотрудничества в сфере сельского хозяйства, представляющие взаимный интерес.
Ткачёв отметил, что в 2016 году товарооборот сельхозпродукции между двумя странами, по сравнению с 2013 годом – до введения ответных экономических мер Россией в отношении стран ЕС, сократился в 2 раза до 1,1 млрд долларов США.
"Мы видим определённые перспективы для российских производителей и поставщиков сельхозпродукции на рынке Германии", - заявил министр.
По итогам встречи стороны выразили надежду на постепенное налаживание диалога России и ФРГ в аграрной сфере.