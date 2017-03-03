РФ стремится победить терроризм во всех уголках планеты - Володин
03.03.2017, 14:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что участие России в урегулировании сирийского кризиса играет важную роль для предотвращения распространения терроризма в мире.
"Пришло сообщение, что освобождена Пальмира, и когда мы говорим о Сирии, это крайне важно в вопросах борьбы с терроризмом, и Россия в этом направлении уже многое сделала", - сказал Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.
Он добавил, что "распространение терроризма по всему миру составляет угрозу и нужно бороться с терроризмом там, где начинается это зло".
По его словам, Россия "делает всё, чтобы победить терроризм во всех уголках мира, как бы далеко от наших границ они не находились".
Он ещё раз подчеркнул, что "в этом плане нужно объединять усилия и делать всё возможное для пресечения террористической угрозы".
"Пришло сообщение, что освобождена Пальмира, и когда мы говорим о Сирии, это крайне важно в вопросах борьбы с терроризмом, и Россия в этом направлении уже многое сделала", - сказал Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.
Он добавил, что "распространение терроризма по всему миру составляет угрозу и нужно бороться с терроризмом там, где начинается это зло".
По его словам, Россия "делает всё, чтобы победить терроризм во всех уголках мира, как бы далеко от наших границ они не находились".
Он ещё раз подчеркнул, что "в этом плане нужно объединять усилия и делать всё возможное для пресечения террористической угрозы".