ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 августа 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры получат пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую произведёт Пенсионный фонд России.



В этом году такой перерасчет будет произведен предположительно более 300 тысячам работающим пенсионерам Ростовской области, что составляет 23% от общей численности пенсионеров Ростовской области, состоящих на учете в ПФР.



На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году начисляли и уплачивали страховые взносы. Корректировка пенсии носит беззаявительный характер, т.е. пенсионерам нет необходимости обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда.



В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2016 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.



Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте*, то есть не может составлять более 235,74 руб. (с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 руб. 58 коп.).



Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области