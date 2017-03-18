Работодатели Кубани представили вакансии для трудоустройства людей с ограниченными возможностями
18.03.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ярмарка вакансий для инвалидов прошла сегодня в Краснодаре. Участие в ней приняли 48 представителей предприятий и организаций города.
Участники ярмарки получили возможность подобрать работу из краевой и региональной базы вакансий, ознакомились с информацией о мероприятиях и программах государственной службы занятости, прошли первичные собеседования с работодателями.
Кроме того, свои консультации предлагали специалисты социальной защиты населения и главного бюро медико-социальной экспертизы края.
Специалисты-психологи провели тренинги по теме активного поиска работы и составлению резюме.
За день ярмарку посетили 500 человек, более 300 из них получили направления к работодателям.
Участники ярмарки получили возможность подобрать работу из краевой и региональной базы вакансий, ознакомились с информацией о мероприятиях и программах государственной службы занятости, прошли первичные собеседования с работодателями.
Кроме того, свои консультации предлагали специалисты социальной защиты населения и главного бюро медико-социальной экспертизы края.
Специалисты-психологи провели тренинги по теме активного поиска работы и составлению резюме.
За день ярмарку посетили 500 человек, более 300 из них получили направления к работодателям.