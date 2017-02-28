Раненый тигрёнок в Приморском крае быстро идёт на поправку
28.02.2017, 14:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Тигрёнок, раненый браконьерами в Пожарском районе Приморья, прошёл плановое обследование 28 февраля. Маленький хищник разгуливает по вольеру, у него хороший аппетит.
По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, сегодня тигрёнку сделали рентген и взяли кровь. Обследование показало, что животное быстро идёт на поправку.
«Его рана зажила, тигрёнок выпущен в вольер. У маленького хищника хороший аппетит, он уже прибавил в весе более 10 килограммов», – отметил Дмитрий Панкратов.
Напомним, раненого браконьерами полугодовалого тигрёнка нашли 13 января в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края своевременно изъяли измождённое животное из дикой природы и оперативно оказали ему первую помощь. 25 января тигрёнок был успешно прооперирован в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Алексеевке. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, сегодня тигрёнку сделали рентген и взяли кровь. Обследование показало, что животное быстро идёт на поправку.
«Его рана зажила, тигрёнок выпущен в вольер. У маленького хищника хороший аппетит, он уже прибавил в весе более 10 килограммов», – отметил Дмитрий Панкратов.
Напомним, раненого браконьерами полугодовалого тигрёнка нашли 13 января в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края своевременно изъяли измождённое животное из дикой природы и оперативно оказали ему первую помощь. 25 января тигрёнок был успешно прооперирован в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Алексеевке. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.