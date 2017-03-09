ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках подготовки к прохождению паводкоопасного периода в Бурятии проводится целый комплекс мероприятий. Основный риск представляют затороопасные участки на реке Селенга. На распиловку льда Правительством Республики Бурятия ежегодно выделяются финансовые средства, в 2017 году сумма составила 2 миллиона рублей.



Одним из первых практических этапов стала разметка льда для проведения ледорезных работ. На место выехали инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, представители Государственного казенного учреждения по делам ГО, ЧС и обеспечения пожарной безопасности.



В этом году работы по распиловке льда будут проводиться на 5 участках в двух районах республики – Тарбагатайском и Прибайкальском, возле населенных пунктов Шалуты, Кардон, Вознесеновка и Петуховка. Общая протяженность распиловочной трассы на реке Селенга составит 19,1 км.



Ледорезные работы в Бурятии начнутся ориентировочно со следующей недели. Распиловка льда как превентивный метод по ослаблению ледового покрова применяется в республике уже седьмой год и признана оптимальным и наиболее эффективным способом.