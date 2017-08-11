ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провёл рабочее совещание по вопросам развития тепличного овощеводства в Российской Федерации.

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов сообщил, что в последние два года наблюдается рост внимания инвесторов к овощеводству. Уровень самообеспеченности Российской Федерации овощами защищённого грунта в 2016 году составил 46,3%, что на 5,9% выше уровня 2015 года. В 2017 году тенденция роста сохраняется, уже сейчас сбор тепличных овощей на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

11 регионов страны показывают более чем 100% обеспеченность овощами защищённого грунта. Во внесезонный период эти субъекты нацелены на реализацию продукции в регионы с недостаточным урожаем тепличных овощей.

Говоря о перспективах развития отрасли, первый замминистра подчеркнул, что для полного самообеспечения страны овощами, российским аграриям необходимо увеличить ежегодное производство этого вида сельхозпродукции не менее, чем на 900 тыс. тонн по сравнению с урожаем 2016 года. Решение этого вопроса заключается в строительстве порядка 1,8 тыс. га новых теплиц. В этих условиях сельхозтоваропроизводители нуждаются в серьёзной финансовой поддержке государства.

"Руководство страны уделяет большое внимание вопросам развития российского АПК. Сейчас у нас появилась возможность оказать дополнительную поддержку нашим аграриям на сумму 4 млрд рублей", - заявил Джамбулат Хатуов.

В рамках реализации механизма льготного кредитования уполномоченными банками будут выдаваться кредиты не только на производство и переработку плодоовощной продукции, но и на строительство тепличных комплексов. Несмотря на длительный срок окупаемости проектов по строительству и модернизации тепличных комплексов, их инвестиционная привлекательность очевидна.

На совещании рассмотрели целый ряд перспективных инвестиционных проектов в сфере тепличного овощеводства. Отвечая на вопросы присутствующих, Джамбулат Хатуов подчеркнул, что Минсельхоз России заинтересован в продуктивном диалоге с производителями и каждый представленный инвестпроект будет принят во внимание.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Пётр Чекмарев сообщил, что с момента введения ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран по данным ФТС России импорт овощей в Российскую Федерацию сократился более чем в 2 раза и в 2016 году составил 1,1 млн тонн против 2,4 млн тонн в 2014 году. Вместе с тем, в 2016 году валовой сбор овощей защищённого грунта в сельскохозяйственных организациях вырос на 17,7% относительно уровня 2014 года и составил 813,6 тонн (в 2014 году - 690,7 тыс. тонн), в том числе в зимних теплицах 735,2 тыс. тонн, что на 23,5% выше уровня 2014 года (594,9 тыс. тонн).

В совещании приняли участие директора Департаментов Минсельхоза России, представители отраслевых союзов и ассоциаций, сельхозтоваропроизводители овощных культур и грибов.

По данным Ассоциации "Теплицы России" планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году - 200 га теплиц, в том числе новых - 160 га; в 2018 году - 330 га, в том числе новых - 300 га; в 2019 году - 300 га, в том числе новых - 260 га; в 2020 году - 200 га и 170 га соответственно.