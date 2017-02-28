Регионы получат субсидии в рамках проекта "Парки малых городов"
28.02.2017, 11:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Регионы РФ до 1 марта должны заключить соглашение с Минстроем России на получение субсидии в рамках партийного проекта «Парки малых городов», после чего будут приняты региональные правила по распределению средств. Об этом сообщил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
По его словам, регионы должны до 15 апреля предоставить ведомству информацию о том, какие города на их территориях станут получателями субсидий. На текущий момент идет процесс заключения соглашений.
«В текущем году софинансирование субъектов будет на уровне 660 миллионов рублей. Также предполагается софинансирование самих городов: эта сумма около 30% от федерального и субъектового бюджета. Таким образом, общая сумма составит 900 миллионов рублей», - отметил Панов.
В проекте примут участие города, в которых проживают до 250 тысяч жителей. Одним из приоритетов при реализации проекта станет вовлечение жителей в благоустройство.
По его словам, регионы должны до 15 апреля предоставить ведомству информацию о том, какие города на их территориях станут получателями субсидий. На текущий момент идет процесс заключения соглашений.
«В текущем году софинансирование субъектов будет на уровне 660 миллионов рублей. Также предполагается софинансирование самих городов: эта сумма около 30% от федерального и субъектового бюджета. Таким образом, общая сумма составит 900 миллионов рублей», - отметил Панов.
В проекте примут участие города, в которых проживают до 250 тысяч жителей. Одним из приоритетов при реализации проекта станет вовлечение жителей в благоустройство.