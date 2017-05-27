ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Эвенкии на реках Подкаменная и Нижняя Тунгуска прошёл ледоход. Заторов льдин не зафиксировано. Администрация Эвенкийского муниципального района держат ситуацию под контролем.



На сегодняшний день все реки в крае, за исключением Енисея, вскрылись ото льда. На главной водной артерии Красноярского края кромка льда находится в Туруханском районе у населённого пункта Курейка. Сейчас там зафиксирован редкий ледоход.



Сотрудники МЧС обращаются ко всем жителям Туруханского района с просьбой соблюдать меры осторожности во время ледохода, и воздержаться от поездок на лодках по рекам во время интенсивного движения льдин.