ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реконструкцию транспортной развязки на пересечении Щёлковского шоссе и МКАД планируется начать в 2017 году, сообщил заместитель Мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы по этому объекту несколько раз уже откладывали из-за изменения трассировки магистрали на территории области», — отметил глава Стройкомплекса.

Он добавил, что проект реконструкции магистрали со стороны города уже готов.

«Однако его нужно увязать с той частью проекта, которая относится к территории Московской области. Сейчас, после утверждения новой трассировки шоссе, нам необходимо будет сделать новый проект», — подытожил заместитель Мэра.