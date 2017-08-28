Рекордное количество новых школ будет открыто в России до конца года
28.08.2017, 15:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что до конца года в России будет открыто рекордное число новых школ.
«К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года – ещё 94, в них смогут учиться почти 100 тысяч человек. Динамика очень неплохая: столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда», – подчеркнул глава Правительства РФ в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке регионов к новому учебному году.
По словам Медведева, число школьников в этом году вырастет на 1 млн человек, в том числе первоклассников – на 100 тыс. «Только за школьные парты сядет 15,5 миллиона школьников, это почти на миллион больше, чем год назад. Из них 1,8 миллиона детей пойдут в первый класс, и в этом году у нас первоклассников будет больше, чем в прошлом, на 100 тысяч человек», – отметил он.
Глава Кабинета министров РФ подчеркнул, что руководители регионов несут персональную ответственность за состояние школ и их обеспеченность учебниками, интернетом и необходимым учебным оборудованием.
«Состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав регионов. Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в них были созданы соответствующие условия как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм», – указал Медведев.
Он подчеркнул, что школы не должны в чём-либо нуждаться: средствах обучения, учебниках, компьютерах, высокоскоростном интернете, современных спортзалах, столовых, транспорте, в том числе и школьных автобусах.
Медведев также заявил, что в некоторых регионах сохраняется задолженность по зарплатам учителей. «Хотел бы услышать и от глав регионов, и от министра (образования и науки РФ - прим. ER.RU) о том, что делается для того, чтобы погасить задолженность в кратчайшие сроки», – обратился глава Правительства РФ к участникам совещания.
Министр образования и науки Ольга Васильева в свою очередь сообщила, что средняя зарплата учителей выросла до 33,2 тыс. рублей. «В рамках исполнении указа Президента РФ от 7 мая 2012 года средняя ежемесячная заработная плата по всем уровням образования выросла на по сравнению с первым полугодием 2016 года. На сегодняшний день заработная плата наших учителей составляет 33,2 тысячи рублей, в прошлом году – 32 тысячи рублей», – сказала она.
Васильева также добавила, что в 59 регионах наблюдается значительный приток молодых преподавателей. «Цифры колеблются от 5 до 10%. Приёмная кампания 2017 года также показала, что у нас в педагогические вузы вырос конкурс до 6-7 человек на место», – подчеркнула глава Минобрнауки России.
«К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года – ещё 94, в них смогут учиться почти 100 тысяч человек. Динамика очень неплохая: столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда», – подчеркнул глава Правительства РФ в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке регионов к новому учебному году.
По словам Медведева, число школьников в этом году вырастет на 1 млн человек, в том числе первоклассников – на 100 тыс. «Только за школьные парты сядет 15,5 миллиона школьников, это почти на миллион больше, чем год назад. Из них 1,8 миллиона детей пойдут в первый класс, и в этом году у нас первоклассников будет больше, чем в прошлом, на 100 тысяч человек», – отметил он.
Глава Кабинета министров РФ подчеркнул, что руководители регионов несут персональную ответственность за состояние школ и их обеспеченность учебниками, интернетом и необходимым учебным оборудованием.
«Состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав регионов. Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в них были созданы соответствующие условия как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм», – указал Медведев.
Он подчеркнул, что школы не должны в чём-либо нуждаться: средствах обучения, учебниках, компьютерах, высокоскоростном интернете, современных спортзалах, столовых, транспорте, в том числе и школьных автобусах.
Медведев также заявил, что в некоторых регионах сохраняется задолженность по зарплатам учителей. «Хотел бы услышать и от глав регионов, и от министра (образования и науки РФ - прим. ER.RU) о том, что делается для того, чтобы погасить задолженность в кратчайшие сроки», – обратился глава Правительства РФ к участникам совещания.
Министр образования и науки Ольга Васильева в свою очередь сообщила, что средняя зарплата учителей выросла до 33,2 тыс. рублей. «В рамках исполнении указа Президента РФ от 7 мая 2012 года средняя ежемесячная заработная плата по всем уровням образования выросла на по сравнению с первым полугодием 2016 года. На сегодняшний день заработная плата наших учителей составляет 33,2 тысячи рублей, в прошлом году – 32 тысячи рублей», – сказала она.
Васильева также добавила, что в 59 регионах наблюдается значительный приток молодых преподавателей. «Цифры колеблются от 5 до 10%. Приёмная кампания 2017 года также показала, что у нас в педагогические вузы вырос конкурс до 6-7 человек на место», – подчеркнула глава Минобрнауки России.
Источник: https://er.ru