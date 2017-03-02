Рейтинг "Единой России" и одобрение деятельности президента достигли максимумов в текущем году
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» после снижения до 48,7% в начале февраля, в течение месяца демонстрировал рост, и, по данным ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник», 20-26 февраля достиг 51,1% (среднее значение за неделю) - недельный максимум в текущем году. Уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели колебался в пределах 12,0-13,3%, среднее значение за 20-26 февраля – 12,5%. Рейтинг КПРФ, снижавшийся в течение двух недель, согласно последним данным немного поправил позиции: 9,4% за 20-26 февраля. Показатель «Справедливой России» в течение месяца демонстрировал незначительные колебания, среднее значение последней недели – 5,1%.
В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос с 51,1% до 52,6%. В ТОП-3 рейтинга доверия по последним данным также вошли Сергей Шойгу (21,1%), Дмитрий Медведев (18,4%). Первое место в «антирейтинге» (по уровню недоверия со стороны граждан) по-прежнему у Владимира Жириновского (26,0%).