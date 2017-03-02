ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» после снижения до 48,7% в начале февраля, в течение месяца демонстрировал рост, и, по данным ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник», 20-26 февраля достиг 51,1% (среднее значение за неделю) - недельный максимум в текущем году. Уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели колебался в пределах 12,0-13,3%, среднее значение за 20-26 февраля – 12,5%. Рейтинг КПРФ, снижавшийся в течение двух недель, согласно последним данным немного поправил позиции: 9,4% за 20-26 февраля. Показатель «Справедливой России» в течение месяца демонстрировал незначительные колебания, среднее значение последней недели – 5,1%.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос с 51,1% до 52,6%. В ТОП-3 рейтинга доверия по последним данным также вошли Сергей Шойгу (21,1%), Дмитрий Медведев (18,4%). Первое место в «антирейтинге» (по уровню недоверия со стороны граждан) по-прежнему у Владимира Жириновского (26,0%).

Показатель одобрения деятельности президента по данным опросов 20-26 февраля составил 86,1% - максимальное среднее значение за неделю в текущем году. Работу премьер-министра положительно оценили 60,7% (рост с 57,4% в начале месяца), Правительства – 64,0% (также существенная положительная динамика – с 60,9% 6-12 февраля).



Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017 г. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки - 4200 респондентов). Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

