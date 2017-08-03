ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в течение июля находился в пределах 47,9%-50,6%, в последнюю неделю месяца среднее значение составило 50,3%. Среди других парламентских партий по данным за четыре недели также не зафиксировано серьёзных изменений. По данным за 24-30 июля уровень декларируемой поддержки партии ЛДПР составил 11,1%, КПРФ - 9,1%, «Справедливой России» - 5,0%.

В рейтинге доверия политикам стабильно высоким остаётся показатель Владимира Путина – его называют около половины опрошенных (в последнюю неделю – 50,4%). В ТОП-3 рейтинга доверия на второй строчке по-прежнему Сергей Шойгу (15,7% по данным 24-30 июля), а третью по итогам последней недели занял Владимир Жириновский (13,6%). При этом Жириновский по-прежнему возглавляет «антирейтинг» (по уровню недоверия): около четверти респондентов не доверили бы Владимиру Жириновскому решение важных государственных вопросов (по последним данным – 25,9%).

Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17-23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%. Оценки работы председателя Правительства и кабинета министров в целом за последние несколько недель не демонстрировали существенных изменений: в последнюю неделю июля соответствующие значения составили 52,4% и 57,5%. В последний месяц несколько снизился уровень одобрения деятельности Государственной Думы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%) – по этим двум институтам замеры общественного мнения проводятся раз в месяц.

Данные опросов комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Ситуация с политическими рейтингами относительно стабильна. Зафиксированные колебания носят волнообразный характер. В летние месяцы волатильность показателей традиционно низка. Такая ситуация будет продолжаться, очевидно, до наступления осени и завершения периода массовых отпусков. Но при этом стоит отметить некоторое повышение показателя одобрения деятельности главы государства. Показатели второй половины июля – близки к пиковым значениям. Очевидно, что фактором усиления поддержки главы государства является обострение международной ситуации и уверенность населения в эффектной защите В. Путиным национальных интересов. Повышение оценок деятельности началось после встречи В. Путина и Д. Трампа. Эффект от этой встречи сохраняется».