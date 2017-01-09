Резидентам ТОСЭР монопрофильных территорий Мурманской области разрешили пользоваться налоговыми преференциями
09.01.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Мурманской области смогут воспользоваться налоговыми преференциями. Соответствующий закон, вступающий в силу с 1 января 2017 года, подписала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
Как подчеркнула Ковтун, закон должен стать важным инструментом в работе с резидентами ТОСЭР. Так, губернатор поручила администрации Кировска совместно с профильными органами власти в 2017 году сосредоточить усилия на работе с резидентами и привлечении средств Фонда развития моногородов на инфраструктуру для создания туристско-рекреационной зоны, а также призвала глав других моногородов использовать все имеющиеся инструменты развития территорий с учётом опыта Кировска.
На днях управленческая команда по развитию моногорода Кировска представила на обучающей сессии в Сколково комплексный план развития монопрофильной территории. Фондом развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Московской школой управления СКОЛКОВО проект был признан одним из самых амбициозных.
Такие оценки представителям Мурманской области были даны в ходе обучения 66 управленческих команд из моногородов России. Команда каждого моногорода состояла из представителей региональной и муниципальной власти, градообразующего предприятия, местного бизнеса и инвесторов.
Как подчеркнула Ковтун, закон должен стать важным инструментом в работе с резидентами ТОСЭР. Так, губернатор поручила администрации Кировска совместно с профильными органами власти в 2017 году сосредоточить усилия на работе с резидентами и привлечении средств Фонда развития моногородов на инфраструктуру для создания туристско-рекреационной зоны, а также призвала глав других моногородов использовать все имеющиеся инструменты развития территорий с учётом опыта Кировска.
На днях управленческая команда по развитию моногорода Кировска представила на обучающей сессии в Сколково комплексный план развития монопрофильной территории. Фондом развития моногородов совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Московской школой управления СКОЛКОВО проект был признан одним из самых амбициозных.
Такие оценки представителям Мурманской области были даны в ходе обучения 66 управленческих команд из моногородов России. Команда каждого моногорода состояла из представителей региональной и муниципальной власти, градообразующего предприятия, местного бизнеса и инвесторов.