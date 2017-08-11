ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выражавшему недоверие ходу спасательной операции родственнику пропавшего шахтёра из Белгорода разрешат сегодня спуститься в шахту.



В Мирном продолжается поисково-спасательная операция. Руководство акционерной компании АЛРОСА и руководство МЧС (ВГС) ежедневно проводит встречи с родственниками пропавших шахтёров.



Сегодня к группе спасателей и добровольцев в качестве наблюдателя присоединится брат пропавшего шахтёра из Белгорода Алексей Марьин, который накануне в интервью СМИ выражал недоверие к ходу спасательной операции и достаточности принимаемых мер. Он сможет спуститься в рудник и лично увидеть, в каких условиях работают спасатели и каковы возможности ведения работ в существующих условиях.