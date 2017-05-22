ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Роман Маршавин совместно с генеральным секретарем ОПЕК М. Баркиндо на правах сопредседателя провел первое заседание экспертных (технических) консультаций государств ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран-производителей нефти.

В ходе мероприятия делегаты, представляющие страны-производители нефти, участвующие в совместных действиях по стабилизации мирового нефтяного рынка, а также эксперты из ведущих аналитических агентств и международных компаний обсудили актуальные тенденции развития ситуации в мировой нефтяной промышленности, в том числе, перспективы наращивания сланцевой нефтедобычи в США.

Результаты дискуссий будут использованы в рамках подготовки к консультациям министров стран-производителей нефти, которые состоятся в Вене 24-25 мая 2017 г.