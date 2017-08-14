ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгосстрах в Тюменской области завершает урегулирование убытков страхователей из г. Ишима, Ишимского и Викуловского районов, чьи дома, дачи и надворные постройки пострадали от затопления в мае 2017 года. Всего в пункт урегулирования убытков компании поступило 38 заявлений от клиентов.

"На сегодня общий объём произведённых страховых выплат составил 7 млн рублей, урегулировано 97% убытков, - говорит руководитель Регионального центра урегулирования убытков филиала компании Росгосстрах в Тюменской области Татьяна Южалина. - По оставшимся обращениям мы ждём недостающих документов от страхователей. Ущерб нанесён в основном, дачам, сараям и баням. Частных домов, пострадавших от паводка, в 2017 году - единицы".