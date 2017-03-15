Росгосстрах застраховал автопарк ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
"Финансовая надёжность и добросовестность страховщика по ОСАГО - основные критерии, которыми руководствуются клиенты при выборе на конкурсах, - говорит заместитель директора по корпоративному страхованию Краснодарского филиала компании Росгосстрах Эдуард Гайдаенко. - Поэтому эта победа подтверждает лидерские позиции нашей компании на страховом рынке региона".
Примечательно, что конкурс на право заключения контракта по ОСАГО для нужд ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю" компания Росгосстрах выигрывает уже не первый год.