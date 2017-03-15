ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Краснодарский филиал компании Росгосстрах признан победителем открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который проводился в интересах ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю". По условиям договора полисами ОСАГО компании в течение года будет защищена ответственность сотрудников организации при управлении 1210 транспортными средствами.

"Финансовая надёжность и добросовестность страховщика по ОСАГО - основные критерии, которыми руководствуются клиенты при выборе на конкурсах, - говорит заместитель директора по корпоративному страхованию Краснодарского филиала компании Росгосстрах Эдуард Гайдаенко. - Поэтому эта победа подтверждает лидерские позиции нашей компании на страховом рынке региона".

Примечательно, что конкурс на право заключения контракта по ОСАГО для нужд ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю" компания Росгосстрах выигрывает уже не первый год.