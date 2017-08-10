ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы результаты статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) с перечнем школ, в которых были выявлены признаки необъективности полученных результатов.



ВПР – это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. В апреле-мае 2017 года ВПР были проведены для учащихся 4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов. Участие в них приняли около 40 тысяч школ из всех регионов России и около 3 миллионов школьников.

Анализ собранных данных о ВПР по русскому языку и математике в 4-х и 5-х классах выявил искажения результатов в отдельных школах. Так, например, были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону, при этом школа не является лицеем или гимназией с углублённым изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников.

Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что с более сложными заданиями школьникам помогли справиться их учителя.