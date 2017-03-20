ОРЕАНДА-НОВОСТИ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела проверку технологической готовности пунктов проведения единого государственного экзамена (ППЭ) к началу ЕГЭ.



Участие в пробном тестировании технологий, применяемых для печати и обработки экзаменационных материалов ЕГЭ, приняли более 1,1 тысячи ППЭ из всех субъектов Российской Федерации, которые будут задействованы в экзаменационную кампанию 2017 года, в том числе более 200 ППЭ досрочного периода и 900 ППЭ, которые впервые будут использовать новые технологические решения в 2017 году.



Основной задачей тренировочных мероприятий была отработка процедуры проведения ЕГЭ с применением технологий печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ.



К тренировке привлекались руководители ППЭ, технические специалисты и члены государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации (ГЭК). Отрабатывались процедуры контроля технической готовности, печати КИМ в аудиториях ППЭ, перевода бланков участников в электронный вид в штабе ППЭ, передача зашифрованных пакетов данных и их расшифровка в РЦОИ, передача текущих статусов готовности ППЭ в систему мониторинга Рособрнадзора.



Технология печати КИМ в аудиториях ППЭ предполагает распечатку КИМ перед началом экзаменов в присутствии участников ЕГЭ. Эта технология была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдалённых местностях. В 2015 году она была усовершенствована, а её применение распространено на другие регионы, пожелавшие использовать такую схему.



Технология сканирования бланков ответов участников позволяет по завершении ЕГЭ сразу отсканировать экзаменационные материалы непосредственно в ППЭ и передать весь массив данных в Региональный центр обработки информации (РЦОИ).



Данные технологии постепенно внедрялись в субъектах Российской Федерации с 2014 года. Ежегодно происходит постепенное увеличение количества ППЭ, работающих по новым технологиям, что позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке и сократить сроки их обработки.



При проведении ЕГЭ в 2017 году новые технологии будут использовать более 50% ППЭ.