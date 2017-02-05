Росприроднадзор отменил запрет на деятельность технологической установки "Мечел-Кокса"

Росприроднадзор отменил запрет на деятельность технологической установки ООО «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел»), который наложил 1 февраля 2017 года.



В ходе повторной проверки, которую Росприроднадзор провёл 3 февраля в ООО «Мечел-Кокс», государственным инспектором в области охраны окружающей среды выдано определение об отмене запрета на эксплуатацию установки очистки газов и снятии пломбы, так как оборудование признано исправным. Также инспекторы проверили выполнение мероприятий, в том числе по снижению загрузки производства, в период действия режима НМУ второй степени опасности. Замечаний не выявлено.



В настоящий момент все агрегаты предприятия работают в штатном режиме с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных на период действия НМУ.