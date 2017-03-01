Росрыболовство взыскало с браконьеров 17,8 млн руб.
01.03.2017, 12:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В январе-феврале 2017 года инспекторы территориальных управлений Росрыболовства выявили во внутренних водоёмах Российской Федерации 7 тыс. 878 нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.
Общее количество выявленных нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 10%.
На нарушителей наложено административных штрафов на сумму 23,2 млн рублей, что на 4,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы взыскано 17,8 млн рублей, что составляет 76,5% против 73,8% годом ранее.
Сумма исков, предъявленных нарушителям за ущерб, нанесённый среде обитания, составила 8,5 млн рублей, что более чем в 3 раза превышает прошлогодние показатели. Из общей суммы исков взыскано 7,7 млн рублей.
Для возбуждения уголовных дел территориальными управлениями Росрыболовства передано в следственные органы 125 материалов. Общее количество материалов дел, по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года увеличилось на 22,5 %.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий у нарушителей изъято: 14,2 тыс. единиц орудий лова, 413 единиц транспортных средств и 24 тонны незаконно добытых водных биоресурсов.
Общее количество выявленных нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 10%.
На нарушителей наложено административных штрафов на сумму 23,2 млн рублей, что на 4,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы взыскано 17,8 млн рублей, что составляет 76,5% против 73,8% годом ранее.
Сумма исков, предъявленных нарушителям за ущерб, нанесённый среде обитания, составила 8,5 млн рублей, что более чем в 3 раза превышает прошлогодние показатели. Из общей суммы исков взыскано 7,7 млн рублей.
Для возбуждения уголовных дел территориальными управлениями Росрыболовства передано в следственные органы 125 материалов. Общее количество материалов дел, по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года увеличилось на 22,5 %.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий у нарушителей изъято: 14,2 тыс. единиц орудий лова, 413 единиц транспортных средств и 24 тонны незаконно добытых водных биоресурсов.