ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 марта, очный Совет директоров ПАО «Россети» под председательством министра энергетики РФ Александра Новака утвердил Экологическую политику электросетевого комплекса, определяющую в качестве принципа работы «Россетей» динамичное развитие при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды.

Документом определена цель государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики, а именно последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду путём снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и сокращения образования отходов производства и потребления.

В части экологической безопасности Политика будет способствовать снижению доли морально устаревшего оборудования, использующегося на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества, снижению объёмов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах, снижению негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.

Реализация Политики направлена на достижение стратегических целей ПАО «Россети» и целевых показателей эффективности, в числе которых: