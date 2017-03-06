"Россети" утвердили экологическую политику электросетевого комплекса
Документом определена цель государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики, а именно последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду путём снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и сокращения образования отходов производства и потребления.
В части экологической безопасности Политика будет способствовать снижению доли морально устаревшего оборудования, использующегося на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества, снижению объёмов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах, снижению негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.
Реализация Политики направлена на достижение стратегических целей ПАО «Россети» и целевых показателей эффективности, в числе которых:
- вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированныебифенилы (2025 год);
- доведение доли автомобильного транспорта, работающего на экологически «чистом» виде топлива, до 10 % от всего автопарка (2020 год), при условии достижения полной окупаемости автомобильного транспорта, работающего на экологически «чистом» виде топлива, по сравнению с ДВС аналогами (бензин, газ, дизель) в срок не более 7 лет;
- внедрение системы экологического менеджмента компаний и получение сертификата аккредитации ИСО 14001 (2020 год);
- снижение уровня потерь электроэнергии при её передаче до 9,14% (2019 год);
- обеспечение вторичного использования трансформаторного масла (регенерация) в объёме не менее 10% от закупаемого масла в год;
- обеспечение внедрения самонесущих изолированных проводов не менее 15 000 км ежегодно по всей группе компаний;
- установка не менее 15 000 устройств по защите птиц ежегодно по всей группе компаний;