ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Росрыболовстве состоялась встреча заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова с представителем Президента в Министерстве рыбного хозяйства и водных ресурсов Республики Экваториальная Гвинея Аурелио Бибангом Абесо Фумой.

Вначале Илья Шестаков поблагодарил Аурелио Фуму за инициативу проведения встречи и выразил уверенность, что она будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества обоих государств в области рыбного хозяйства.

Руководитель Росрыболовства напомнил, что основа двусторонних взаимоотношений в области рыбного хозяйства между Россией и Экваториальной Гвинеей заложена в начале 70-х годов прошлого столетия. «Безусловно, действующее до настоящего времени Соглашение между Правительством СССР и Правительством Республики Экваториальная Гвинея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, заключенное в 1975 году, не в полной мере отвечает современным реалиям. В связи с этим мы подготовили и передали по дипломатическим каналам проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Экваториальная Гвинея о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Документ проработан и готов к подписанию. Соглашение станет хорошей правовой основой для развития двустороннего взаимовыгодного партнерства», – сказал Илья Шестаков.

Согласно подготовленному проекту Соглашения, стороны намерены укрепить взаимодействие в области сохранения, управления и рационального использования живых морских ресурсов, совместными усилиями решать вопросы незаконного промысла, участвовать в разработке научно-технических программ и новых технологий в аквакультуре.