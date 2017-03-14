Россия и Иран обсудили сотрудничество в ИТ-сфере
14.03.2017, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров провёл рабочую встречу с министром связи и информационных технологий (ИТ) Ирана Махмудом Ваэзи. Министры обсудили вопросы сотрудничества в ИТ-сфере, проект меморандума о сотрудничестве в области связи и ИТ двух министерств, а также возможное сотрудничество в сфере цифровой экономики.
Министры договорились расширить меморандум о сотрудничестве, включив в него широкий спектр вопросов развития цифровой экономики. Меморандум планируется подписать в ходе предстоящего визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию. Никифоров сообщил, что 1 декабря 2016 года Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поставил задачу формирования цифровой экономики как одного из основных векторов развития страны на ближайшие пять лет. "Наша задача — создать возможность для ведения бизнеса. Цифровая экономика может стать очень хорошей платформой для нашего сотрудничества", — сказал Никифоров.
Министры двух стран также обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе ранее состоявшихся двусторонних встреч.
Министры договорились расширить меморандум о сотрудничестве, включив в него широкий спектр вопросов развития цифровой экономики. Меморандум планируется подписать в ходе предстоящего визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию. Никифоров сообщил, что 1 декабря 2016 года Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поставил задачу формирования цифровой экономики как одного из основных векторов развития страны на ближайшие пять лет. "Наша задача — создать возможность для ведения бизнеса. Цифровая экономика может стать очень хорошей платформой для нашего сотрудничества", — сказал Никифоров.
Министры двух стран также обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе ранее состоявшихся двусторонних встреч.