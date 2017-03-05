ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 и 3 марта 2017 г. на площадке Евразийского экономической комиссии состоялись переговоры с Первым заместителем Министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтабой Хосровтаджем и Первым заместителем Министра сельского хозяйства Исламской Республики Иран Алиакбаром Мехрфардом по вопросу заключения временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли, между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Ираном, с другой стороны.

Переговоры от имени Евразийского экономического союза возглавила Член Коллегии Евразийского экономической комиссии (Министр) по торговле Вероника Никишина. От Минпромторга России участие в указанных переговорах принял заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов.

В ходе встреч Стороны обсудили текущую работу по соглашению, а также подчеркнули наличие договорённостей выйти на скорейшее достижение компромиссов по соглашению.

Планируется, что временное соглашение о свободной торговле с Ираном будет заключено до конца этого года.