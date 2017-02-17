Россия и Казахстан договорились о недопущении распространения саранчи
17.02.2017, 17:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИДиректор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарёв принял участие в ежегодной встрече аграрных ведомств России и Казахстана, посвящённой вопросам борьбы с саранчовыми вредителями, которая состоялась в Челябинске.
Участники встречи рассказали об организации фитосанитарной защиты в России и в Казахстане на приграничных территориях в 2016 году и планах работы в этом направлении в 2017 году.
Петр Чекмарев отметил важность проведения полного комплекса мероприятий по предупреждению борьбы с саранчовыми вредителями, четких и слаженных действий, чтобы не допускать потери урожая.
Председатель комиссии государственной инспекции в АПК Минсельхоза Республики Казахстан Ержан Айнабеков подтвердил эффективную работу двух стран в данном направлении и заявил о готовности казахстанской стороны принимать активное участие в совместных мероприятиях по предотвращению распространения саранчовых вредителей.
По итогам совещания подписан план совместных мероприятий на 2017 год, который предусматривает комплекс необходимых мер по недопущению роста и развития саранчовых вредителей.
Участники встречи рассказали об организации фитосанитарной защиты в России и в Казахстане на приграничных территориях в 2016 году и планах работы в этом направлении в 2017 году.
Петр Чекмарев отметил важность проведения полного комплекса мероприятий по предупреждению борьбы с саранчовыми вредителями, четких и слаженных действий, чтобы не допускать потери урожая.
Председатель комиссии государственной инспекции в АПК Минсельхоза Республики Казахстан Ержан Айнабеков подтвердил эффективную работу двух стран в данном направлении и заявил о готовности казахстанской стороны принимать активное участие в совместных мероприятиях по предотвращению распространения саранчовых вредителей.
По итогам совещания подписан план совместных мероприятий на 2017 год, который предусматривает комплекс необходимых мер по недопущению роста и развития саранчовых вредителей.