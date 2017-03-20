ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 марта исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.



За четверть века, прошедших с момента подписания соответствующего Протокола и основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, между странами заключено более 150 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, регулирующих взаимодействие в политической, торгово- экономической, военной, гуманитарной и иных сферах.



По случаю знаменательной даты министры иностранных дел двух стран С.В.Лавров и Э.Б.Абдылдаев обменялись поздравительными посланиями. Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили плодотворное сотрудничество в различных областях, отметили сложившуюся доверительную атмосферу политического диалога, а также подчеркнули, что отношения стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии в последние годы вышли на качественно новый уровень интеграционного взаимодействия, призванного способствовать повышению благосостояния народов наших стран.