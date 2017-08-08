ОРЕАНДА-НОВОСТИ Кто извлечёт больше выгоды от подписания Китаем и Россией программы сотрудничества в области освоения космоса, рассуждает академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.



Россия и Китай намерены подписать программу сотрудничества в области космонавтики до 2022 года. В программе, в частности, будут затронуты такие вопросы, как совместная работа по освоению Луны и дальнего космоса, создании космических аппаратов и наземной инфраструктуры.



По мнению Железнякова, такое сотрудничество будет выгодно как Китаю, который проявляет интерес к российским ракетным двигателям, так и России, заинтересованной в китайской микроэлектронике. "Если сотрудничество будет развиваться, то это в интересах обеих страх", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.



Он добавил, что, как показывает практика, осваивать космос лучше в кооперации различных государств. И так как в последние годы на фоне ухудшения отношений с Западом сотрудничество России в "космической" сфере с ЕС и США заметно сократилось, неудивительно, что РФ видит партнёром в космосе Китай, подытожил Железняков.