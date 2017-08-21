Россия и Турция обсудили новые перспективные направления взаимодействия
21.08.2017, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов и заместитель Министра науки, промышленности и технологий Турции Хасан Али Челик в Измире провели круглый стол "Россия – Турция: перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества".
Организаторами мероприятия в рамках 86-й Измирской международной ярмарки 18 августа 2017 г. выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство науки, промышленности и технологий Турецкой Республики, а также Российско-Турецкий и Турецко-Российский деловые советы.
В заседании круглого стола приняли участие заместитель губернатора Владимирской области Ренат Чагаев, Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко, председатель Российско-Турецкого делового совета Ахмед Паланкоев, заместитель гендиректора АО "Российский экспортный центр" Константин Евстюхин, председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров, директор департамента промышленности Министерства науки, промышленности и технологий Турции Ибрахим Кылычарслан, председатель Турецко-Российского делового совета Тунджай Озильхан. генеральный директор турецкого Эксимбанка Аднан Йылдырым.
В ходе мероприятия обсуждались системные вопросы российско-турецкого индустриального сотрудничества, в том числе, действующие в России и Турции механизмы поддержки экспорта и меры содействия иностранным инвесторам. Темой беседы также стали успешно реализуемые проекты сотрудничества в области промышленности, новые перспективные направления взаимодействия, в том числе, при участии российских регионов.
"Хотел бы подчеркнуть, что Россия открыта к развитию полноформатного торгово-экономического взаимодействия с Турцией. Мы готовы содействовать реализации проектов турецкого бизнеса в нашей стране. Считаем, что только постоянный контакт создаст необходимые предпосылки для взаимовыгодной, продуктивной работы на долгосрочную перспективу", - отметил Георгий Каламанов.
Организаторами мероприятия в рамках 86-й Измирской международной ярмарки 18 августа 2017 г. выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство науки, промышленности и технологий Турецкой Республики, а также Российско-Турецкий и Турецко-Российский деловые советы.
В заседании круглого стола приняли участие заместитель губернатора Владимирской области Ренат Чагаев, Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко, председатель Российско-Турецкого делового совета Ахмед Паланкоев, заместитель гендиректора АО "Российский экспортный центр" Константин Евстюхин, председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров, директор департамента промышленности Министерства науки, промышленности и технологий Турции Ибрахим Кылычарслан, председатель Турецко-Российского делового совета Тунджай Озильхан. генеральный директор турецкого Эксимбанка Аднан Йылдырым.
В ходе мероприятия обсуждались системные вопросы российско-турецкого индустриального сотрудничества, в том числе, действующие в России и Турции механизмы поддержки экспорта и меры содействия иностранным инвесторам. Темой беседы также стали успешно реализуемые проекты сотрудничества в области промышленности, новые перспективные направления взаимодействия, в том числе, при участии российских регионов.
"Хотел бы подчеркнуть, что Россия открыта к развитию полноформатного торгово-экономического взаимодействия с Турцией. Мы готовы содействовать реализации проектов турецкого бизнеса в нашей стране. Считаем, что только постоянный контакт создаст необходимые предпосылки для взаимовыгодной, продуктивной работы на долгосрочную перспективу", - отметил Георгий Каламанов.
Источник: Минпромторг