ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 февраля в Ташкенте состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.



Одним из главных вопросов обсуждения стало укрепление и развитие культурных связей между двумя государствами.



- На 2017 год у нас большие планы сотрудничества. Так, узбекская сторона подтвердила свою готовность провести в первой половине этого года ответные Дни культуры Узбекистана в России. Кроме того, одним из знаковых событий культурного сотрудничества станет показ в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в марте-апреле 2017 г. коллекции русского авангарда из собрания Государственного музея Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого» - отметила в своём выступлении директор Департамента международного сотрудничества Ольга Андоньева, представлявшая на заседании Комиссии Министерство культуры Российской Федерации.



Следует отметить, что впервые за 25 лет независимости Республика Узбекистан предоставляет за рубеж произведения из собраний своего музея в таком масштабе и такого высокого уровня.



Кроме того, делегация Минкультуры России провела встречу с главой Среднеазиатского митрополичьего округа митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием. В ходе мероприятия митрополит Викентий кратко рассказал об истории Ташкентской епархии, познакомил с историей Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента, представил выставку исторических документов о жизни епархии.



Центральной темой встречи стало обсуждение сотрудничества в сфере культуры между Ташкентской епархией и Минкультуры России.