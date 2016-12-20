ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава правительства России Дмитрий Медведев ознакомился с созданием тканеинженерных конструкций для клеточной терапии в ходе посещения Индустриального парка биомедицины Сеченовского университета.В ходе экскурсии министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала премьеру, что в России уже есть несколько предприятий, которые производят клеточные материалы для создания тканеинженерных конструкций. При этом она также подтвердила, что и проблем по их ввозу из-за границы не существует.

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Кроме того, в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова прошла рабочая встреча группы по разработке "дорожной карты" HealthNet, которая была посвящена инновационной медицинской продукции. Одна из задач проекта является вхождение пяти российских компаний из сферы высокотехнологичной медицины в число мировых лидеров по объему продаж. В числе более близких перспектив ученые назвали создание технологий измерения параметров здоровья человека посредством имплантируемых устройств, а также производство нанороботов для коррекции здоровья и роботизация хирургических вмешательств.По словам заместителя главы Минздрава Игоря Каграманяна (соруководитель группы по разработке "дорожной карты"), ожидается, что HealthNet станет инструментом для объединения усилий разработчиков медицинской инновационной продукции.Глава "Деловой России" Алексей Репик (соруководитель группы от бизнеса), рассказывая о задачах HealthNet, описал грядущие изменения в сфере медицины - распространение новой системы доставки лекарств (например, с помощью нанороботов), использование микрочипов в качестве моделей органов для испытания лекарств (к 2035 году этот метод должен заменить тестирование препаратов на животных и людях). Среди перспективных технологий также называются 3D-печать органов и протезов, а также масштабная роботизация медицины (к 2025 году роботы будут выполнять большую часть операций).