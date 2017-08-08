Россия полностью обеспечит свои зерновые потребности и сохранит экспортный потенциал – Медведев
08.08.2017, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Урожай нынешнего года позволит полностью закрыть потребности страны в зерне, а также обеспечить сохранение существенного экспортного потенциала. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
"Этот год по погодным условиям действительно очень сложный, тем не менее, мы рассчитываем на то, что собранный урожай позволит полностью закрыть наши потребности по зерну внутри страны и сохранить существенный экспортный потенциал, который нам также необходим для поступления валютной выручки для сельхозпроизводителя и для решения целого ряда других задач", - цитирует Медведева "Интерфакс".
"Этот год по погодным условиям действительно очень сложный, тем не менее, мы рассчитываем на то, что собранный урожай позволит полностью закрыть наши потребности по зерну внутри страны и сохранить существенный экспортный потенциал, который нам также необходим для поступления валютной выручки для сельхозпроизводителя и для решения целого ряда других задач", - цитирует Медведева "Интерфакс".
Источник: Единая России