ОРЕАНДА-НОВОСТИ Впервые в рамках крупнейшей в мире международной выставки упаковочных технологий, материалов и оборудования INTERPACK 2017, которая традиционно проводится в г. Дюссельдорф (Германия), при организационной и финансовой поддержке Минпромторга России, АО «Российский экспортный центр», Ассоциации «Росспецмаш» и Ассоциации «Пакмаш» был организован национальный павильон Российской Федерации.



На площади экспозиции в 200 кв. м разместили своё оборудование 7 российский предприятий: «Таурас-Феникс» (г. Санкт-Петербург), «Русская Трапеза»

(г. Санкт-Петербург), «Амата Скейл» (г. Санкт-Петербург), «Кропоткинский завод МиССП» (Краснодарский край), «Бестром» (Московская область),

«Класс Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) и «Интеграл Плюс» (Республика Татарстан).



В российском павильоне были представлены: машины упаковочные и машины для формирования брикетов, машины автоматические для перемотки стретч-пленки, машины фасовочно-упаковочные, наполнитель шнековый, комбинационный дозатор, конвейер контрольный. Среди представленного на выставке современного упаковочного оборудования мировых производителей российские экспонаты по праву заняли достойное место.



В церемонии открытия национального павильона Российской Федерации приняли участие директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой, руководитель проекта по продвижению российской продукции за рубежом АО «Российский экспортный центр» Дмитрий Кунаков, директор выставки Interpack Бернд Яблоновски, а также директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова.



Евгений Корчевой в ходе церемонии поблагодарил «Мессе Дюссельдорф», АО «Российский экспортный центр», Ассоциацию «Росспецмаш» и Ассоциацию «Пакмаш» за оказанную поддержку и помощь в организации российской экспозиции на INTERPACK 2017 и выразил уверенность, что организация коллективных экспозиций российских производителей на специализированных выставках будет способствовать достижению цели по увеличению объёмов экспорта отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.



После успешного дебюта национального павильона на выставке INTERPACK 2017 в Минпромторг России обратились представители отечественных машиностроительных предприятий с просьбой оказать поддержку в организации на выставке INTERPACK 2020 национального павильона Российской Федерации площадью не менее чем 400 кв. м.