ОРЕАНДА-НОВОСТИ Со 2 по 5 марта 2017 года в Будапеште (Венгрия) проходит международная туристическая выставка TRAVEL SHOW BUDAPEST 2017, в рамках которой Федеральное агентство по туризму представляет туристический потенциал России на национальном стенде.



Важность активизации и расширения двустороннего сотрудничества между двумя странами в различных областях экономики подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего официального визита в Будапешт в феврале этого года. Туризм, который связан с 53 отраслями народного хозяйства, является перспективной областью для выполнения установки Главы государства.



В последний год российско-венгерский туристский обмен несколько сократился. По данным Росстата, число въездных туристских поездок в Российскую Федерацию из Венгрии за 9 месяцев 2016 года составило чуть больше 17 тыс., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Число туристских поездок из Российской Федерации в Венгрию за 9 месяцев 2016 года составило порядка 70 тыс. поездок, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Маркетинговая активность Ростуризма в Венгрии и презентационные мероприятия для венгерской аудитории – профессиональных участников рынка и туристов – призваны помочь преодолению негативной тенденции.



«Презентационная деятельность за рубежом вносит существенный вклад в повышение информированности зарубежных туристов о туристском потенциале Российской Федерации, и, как следствие, – в рост въездного турпотока. Развитие туристического обмена с Венгрией может стать важной составляющей в увеличении объемов экспорта услуг в эту страну, что отвечает интересам российской экономики и наших граждан», – считает Руководитель Ростуризма Олег Сафонов.



Основой договорно-правовой базы сотрудничества между Россией и Венгрией в области туризма является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве в сфере туризма, подписанное в Москве 20 декабря 2002 года.



Россия и Венгрия успешно сотрудничают в рамках Всемирной туристской организации при ООН. Венгрия активно участвовала в совместном обучающем семинаре ВТО ООН в рамках выставки «Интурмаркет» в Москве. Презентация Венгерской стороной тематики SPА и Wellness индустрии всегда вызывает интерес. Обе стороны участвуют в работе Комитета по туризму Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).