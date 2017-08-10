"У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный. Есть целый ряд стран, у которых существуют устойчивые связи с нашими производителями, в том числе с "Группой ГАЗ" и с вашей большой группой "Русские машины", куда можно было бы и нужно поставлять (автомобили)", - отметил глава правительства.

В ответ О.Дерипаска отметил, что компания экспортирует продукцию в более чем 46 стран. При этом, по его словам, у ГАЗа есть стратегия развития производства. "Мы понимаем, что будем производить вплоть до 2025 года", - подчеркнул он. Глава набсовета "Базового элемента" также отметил важность субсидирования спроса.

Вместе с тем, владелец "Базового элемента" считает, что сейчас создалась возможность для начала нового рывка, связанная с экспортом. "Важно, чтобы это нашло отражение в новом бюджете - сейчас же у нас нет антикризисной составляющей, будет только формирование по, скажем так, перспективным направлениям, - отметил предприниматель. "Очень важно продолжать поддерживать спрос и особенно ту часть, которая связана с развитием экспорта, потому что это дополнительный рынок", - добавил он.

"Группа ГАЗ" ранее намеревалась наладить сборку в Турции, Иране, Вьетнаме и Египте, а также расширить поставки за счёт новых рынков Латинской Америки. Также компания объявляла о запуске поставок "ГАЗелей Next" в Иорданию.

Как сообщалось, Минпромторг РФ опубликовал проект стратегии развития экспорта автомобильной промышленности и производства автокомпонентов в РФ на период до 2025 года. Цель стратегии - определение приоритетов, инструментов и необходимого объема ресурсов для развития экспорта продукции автопрома. "Стратегия должна обеспечить достижение объема экспорта продукции отрасли "автомобилестроение" не менее 4,4 млрд долларов к концу 2025 года", - отмечалось в проекте. При этом совокупный объём экспорта продукции автопрома в 2016 году составил 2,4 млрд долларов без учета шин (3,4 млрд долларов - с учётом шин). Всего в 2016 году экспортировано 82 тыс. автомобилей, в том числе 67 тыс. легковых, 6 тыс. легких коммерческих, 8 тыс. грузовых и около 2 тыс. автобусов.