Россия заинтересована в расширении сотрудничества с иностранными инвесторами, готовыми развивать проекты на ее территории
11.01.2017, 20:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в первом в этом году заседании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
В своём вступительном слове Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что работа участников комиссии направлена на решение задач по выводу экономики на устойчивую траекторию роста. И один из вызовов – добиться восстановления инвестиционной активности, в том числе со стороны зарубежных инвесторов.
"Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. Ценим, что встречный интерес сохраняется, в чём-то он даже укрепился. Это видно и по работе нашего консультативного совета. 17 октября мы провели 30-е заседание совета. Увеличилось не только число участников, но и общий объём капитальных вложений в нашу экономику", - подчеркнул Премьер.
Он отметил, что хотя общая сумма иностранных вложений пока далека от показателей более 2014 года, тем не менее есть неплохие результаты.
По словам Дмитрия Медведева, период адаптации к внешним шокам пройден, проведена антикризисная работа, поддержаны потенциальные точки роста, а также запущены различные механизмы поддержки инвестпроектов.
В своём вступительном слове Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что работа участников комиссии направлена на решение задач по выводу экономики на устойчивую траекторию роста. И один из вызовов – добиться восстановления инвестиционной активности, в том числе со стороны зарубежных инвесторов.
"Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. Ценим, что встречный интерес сохраняется, в чём-то он даже укрепился. Это видно и по работе нашего консультативного совета. 17 октября мы провели 30-е заседание совета. Увеличилось не только число участников, но и общий объём капитальных вложений в нашу экономику", - подчеркнул Премьер.
Он отметил, что хотя общая сумма иностранных вложений пока далека от показателей более 2014 года, тем не менее есть неплохие результаты.
По словам Дмитрия Медведева, период адаптации к внешним шокам пройден, проведена антикризисная работа, поддержаны потенциальные точки роста, а также запущены различные механизмы поддержки инвестпроектов.