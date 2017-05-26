ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посольство Российской Федерации в Великобритании рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в страну, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью.



Это связано с тем, что правительство Великобритании повысило уровень террористической угрозы в стране до максимально возможного – "критического". По формулировке Объединённого Аналитического Центра Террористических Угроз и спецслужбы Ми-5, данный уровень угрозы, пятый по пятибалльной шкале, означает, что террористическая атака на территории Соединённого Королевства "неизбежна уже в ближайшее время".



Ростуризм призывает россиян максимально серьёзно отнестись к предупреждениям и при планировании турпоездок учитывать уровень террористической угрозы на территории Великобритании.



Туристам, которые в данный период уже находятся в Соединённом Королевстве, рекомендуется следить за предупреждениями властей, сообщениями местных СМИ, быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий.