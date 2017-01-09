Россияне будут оплачивать новую жилищную услугу
09.01.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С нового 2017 года в квитанциях россиян появилась новая жилищная услуга - общедомовые нужды, плату за которую ограничили жёсткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов.
Речь не идёт о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платёж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения).
До этого момента электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счётчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный вопрос "за что мы платим?" не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю.
Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов. А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое, нововведения не приведут к росту платежей.
"Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, чётко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям".
Это будет стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.
Этот закон должен был вступить в силу с 1 апреля прошлого года, но его перенесли на начало 2017 года. Отсрочка связана с тем, что управляющие компании не успели подготовиться к изменению порядка оплаты.
Речь не идёт о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и раньше, но платёж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения).
До этого момента электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счётчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный вопрос "за что мы платим?" не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю.
Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов. А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое, нововведения не приведут к росту платежей.
"Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, чётко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям".
Это будет стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.
Этот закон должен был вступить в силу с 1 апреля прошлого года, но его перенесли на начало 2017 года. Отсрочка связана с тем, что управляющие компании не успели подготовиться к изменению порядка оплаты.