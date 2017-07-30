Россияне обеспечили себе победу в общекомандном зачёте Всемирных игр-2017
30.07.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 июля в польском Вроцлаве на X Всемирных играх российские спортсмены выиграли одну золотую и пять серебряных медалей.
Илья Борок стал победителем соревнований по джиу-джитсу в весовой категории до 77 кг, а также стал серебряным призёром в турнире среди смешанных команд вместе с Павлом Коржавых, Денисом Беловым, Абдулбари Гусейновым, Ольгой Медведевой и Зайнутдином Зайнуковым. Кроме того, в индивидуальных турнирах джитсеров серебряные награды взяли Павел Коржавых (до 69 кг) и Денис Белов (до 85 кг).
Два "серебра" в актив сборной России принесли соревнования по танцевальному спорту. Ксения Основина и Константин Чистиков заняли второе место в турнире по рок-н-роллу, а Светлана Гудыно и Армен Цатурян – по латинским танцам.
По итогам девяти соревновательных дней X Всемирных игр российские спортсмены завоевали 27 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых наград. В общекомандном зачёте сборная России занимает первую строчку.
Второе место занимают итальянцы (16-11-12), третье – немцы (16-10-13).
Напомним, что в показательной программе X Всемирных игр россияне также выиграли две золотые и одну бронзовую медали.
Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их наставников с успешными выступлениями на Всемирных играх и желает новых спортивных достижений и побед!
Илья Борок стал победителем соревнований по джиу-джитсу в весовой категории до 77 кг, а также стал серебряным призёром в турнире среди смешанных команд вместе с Павлом Коржавых, Денисом Беловым, Абдулбари Гусейновым, Ольгой Медведевой и Зайнутдином Зайнуковым. Кроме того, в индивидуальных турнирах джитсеров серебряные награды взяли Павел Коржавых (до 69 кг) и Денис Белов (до 85 кг).
Два "серебра" в актив сборной России принесли соревнования по танцевальному спорту. Ксения Основина и Константин Чистиков заняли второе место в турнире по рок-н-роллу, а Светлана Гудыно и Армен Цатурян – по латинским танцам.
По итогам девяти соревновательных дней X Всемирных игр российские спортсмены завоевали 27 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых наград. В общекомандном зачёте сборная России занимает первую строчку.
Второе место занимают итальянцы (16-11-12), третье – немцы (16-10-13).
Напомним, что в показательной программе X Всемирных игр россияне также выиграли две золотые и одну бронзовую медали.
Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их наставников с успешными выступлениями на Всемирных играх и желает новых спортивных достижений и побед!
Источник: Министерство спорта Российской Федерации