ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого изучению оценок экологической ситуации.

За прошедшее десятилетие оценки экологической ситуации существенно выросли: уже 50% россиян (против 38% в 2010 г.) называют состояние экологии в месте своего проживания благополучным. Негативно характеризуют ситуацию 47% граждан (чаще сетуют на неблагоприятные экологические условия москвичи и петербуржцы – 56%, тогда как среди жителей малых городов и сёл эта доля составляет 42-43%).

Каждый четвёртый (24%) сегодня отмечает улучшение экологической обстановки за последние годы – в 2009-2010 гг. об этом говорили только 10%. Однако более трети (35%) всё же оценивают изменения негативно, 39% считают, что ситуация осталась на уровне 5-летней давности.

Снижение актуальности отмечается по всем пунктам списка неблагоприятных экологических изменений, при этом первые строчки, как прежде, так и теперь, занимают загрязнение водоёмов (52% в 2005 г., 37% в 2017 г.) и воздуха (49% и 36% соответственно). В ТОП-5 проблемных зон также входят загрязнение питьевой воды (22%), ухудшение здоровья людей (22%), вырубка лесов, сокращение парковых площадей (20%).

Стали более оптимистичны ожидания в отношении будущего: с 7% в 2010 г. до 17% в 2017 г. выросла доля тех, кто считает, что в ближайшие несколько лет экология улучшится, доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения снизилась с 39% до 28%. Вместе с тем усилились центристские позиции: 48% опрошенных (против 40%) полагают, что существенных изменений не произойдет.

Ответственность за состояние экологии сегодня уже возлагается преимущественно не на федеральное правительство (27% в 2010 г. – первое место в рейтинге), а на местные (25%) и региональные (23%) власти. Кроме того, усилилось осознание ответственности рядовых граждан за сохранение природы: с 12% до 25%.

2017-й год в России объявлен годом экологии – согласно данным опроса, на текущий момент знают об этом около четверти россиян (26%).

Данные исследования комментирует ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Экологическая обстановка не вызывает острого беспокойства у россиян. Они видят положительные изменения и всё более уверенно надеются на дальнейшие улучшения. При этом примечательно, что проблемы окружающей среды воспринимаются ими, прежде всего, как тематика «местного уровня». С одной стороны, этот факт свидетельствует о том, что к федеральным властям по этому вопросу особых претензий нет. С другой – подсказывает властям регионов и муниципалитетам сферу, улучшения в которой способны именно им принести политические дивиденды».