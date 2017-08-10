ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования уровня известности и отношения россиян к байкерскому клубу «Ночные волки», их лидеру и вопросу финансирования их проектов из госбюджета.

Известность байкерского клуба «Ночные волки» в нашем обществе высока (о нём слышали 75% россиян), хотя знания скорее поверхностные: подробно знакомы с информацией об их деятельности только 12% граждан. Отношение к «Ночным волкам» можно охарактеризовать как положительно-нейтральное: среди респондентов, слышавших о клубе, 41% даёт положительные оценки, 44% относятся к нему нейтрально, негатив выражают только 8%.

О лидере «Ночных волков» Александре Залдостанове («Хирурге») слышало почти вдвое меньшее число россиян – 39% по выборке (заметно выше эта доля в Москве и Санкт-Петербурге – 66%, среди мужчин – 53%, а также в старших возрастных группах). Более всего «Хирург» известен запланированным к 9 мая мотопробегом до Берлина (в итоге не состоявшимся). Политическая позиция Залдостанова даже для большинства (63%) слышавших о нём остаётся неизвестной. Среди высказавших ту или иную позицию 24% поддерживают её, 8% - нет.

Такого рода проекты «Ночных волков», как развитие мотоциклетного спорта, мотопробеги, детские елки, находят поддержку заметной части общества: 54% граждан, ранее слышавших о клубе или его лидере, считают, что государство должно оказывать им финансовую помощь (среди 18-24-летних и жителей сел – по 63%). Против финансирования общественных акций байкеров из госбюджета выступают 29%.

Данные опроса комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Известность Александра Залдостанова («Хирурга») в нашем обществе носит ограниченный характер: лучше всего его знают столичные жители и мужчины предпенсионного возраста, хуже - молодёжь и женщины. Отношение к клубу «Ночные волки» и его лидеру выраженно положительное, что связано, прежде всего, с его патриотическими акциями, такими, как мотопробег по Европе и поддержка присоединения Крыма к России. Такая активность, на взгляд респондентов, похвальна и заслуживает государственной поддержки».