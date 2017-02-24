Российская делегация встретилась с украинскими коллегами на полях ПА ОБСЕ в Вене
24.02.2017, 16:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российская делегация в ПА ОБСЕ провела встречу со своими украинскими коллегами на полях саммита Ассамблеи, который проходит в эти дни в Вене. В переговорах также приняли участие Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и председатель Ассамблеи Кристин Муттонен, рассказал глава российской делегации, Заместитель Председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
По его словам, речь шла об урегулировании конфликта на Донбассе.
«Мною было высказано настоятельное пожелание вернуть Киев в русло Минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР», - сказал П.Толстой.
По итогам встречи Кристин Муттонен предложила главам российской и украинской делегации провести отдельные переговоры по этому вопросу и более детально и взвешенно подойти к решению существующих проблем.
«Мы выразили готовность общаться с нашими коллегами для того, чтобы помочь им в разрешении кризисной ситуации в соседней с нами стране», - заключил Пётр Толстой.
По его словам, речь шла об урегулировании конфликта на Донбассе.
«Мною было высказано настоятельное пожелание вернуть Киев в русло Минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР», - сказал П.Толстой.
По итогам встречи Кристин Муттонен предложила главам российской и украинской делегации провести отдельные переговоры по этому вопросу и более детально и взвешенно подойти к решению существующих проблем.
«Мы выразили готовность общаться с нашими коллегами для того, чтобы помочь им в разрешении кризисной ситуации в соседней с нами стране», - заключил Пётр Толстой.