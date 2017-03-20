Российские парламентарии договорились с президентом Сирии о создании конституционной комиссии
20.03.2017, 19:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Госдумы совместно с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудили на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом создание специальной рабочей группы по конституционной проблематике на площадке межсирийского диалога в Женеве.
Сегодня утром члены ПАСЕ и российская делегация во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым прибыли в Сирию.
"Мы обсудили ряд чувствительных вопросов касательно выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности и формирование специальной рабочей группы по конституционной проблематике на площадке межсирийского диалога в Женеве", - сообщил парламентарий, слова которого приводит ТАСС.
Создание такой группы, по мнению Васильева, соответствует предложениям спецпредставителя генсека ООН по сирийскому урегулированию Стаффана де Мистуры.
Сегодня утром члены ПАСЕ и российская делегация во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым прибыли в Сирию.
"Мы обсудили ряд чувствительных вопросов касательно выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности и формирование специальной рабочей группы по конституционной проблематике на площадке межсирийского диалога в Женеве", - сообщил парламентарий, слова которого приводит ТАСС.
Создание такой группы, по мнению Васильева, соответствует предложениям спецпредставителя генсека ООН по сирийскому урегулированию Стаффана де Мистуры.