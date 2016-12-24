ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 24 декабря, российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление в ответ на недружественные действия польских властей:



"По распоряжению администрации г. Ланьцут (Подкарпатское воеводство) на днях начался демонтаж Памятника благодарности, установленного в своё время в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации. Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось.

Речь идёт об очередном акте демонстративного цинизма. Польские власти не просто в который раз пренебрегли межгосударственным договором о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 г. и межправительственным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 г., которые требуют заботиться о памятниках. Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость. Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в т.ч. девять - на кладбищах.

Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя». Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях".