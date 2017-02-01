ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самолёт российского чрезвычайного ведомства Ил-76, оснащённый водосливными устройствами, ведёт борьбу с природными пожарами в Республике Чили. Российские авиационно-спасательные технологии активно задействуется в районах, где складывается наиболее сложная обстановка.

В результате установившейся жаркой и сухой погоды, а также порывистого ветра резко ухудшилась лесопожарная обстановка в центральной части Чили и возникла реальная угроза перехода огня на жилые посёлки. Самолёт Ил-76 МЧС России, был направлен для защиты от стихии населённого пункта Навидад и одноименной чилийской коммуны с населением свыше 5,5 тысяч человек.

Очаги пожаров находились в 200 км от Сантьяго, где сейчас базируются специалисты МЧС России. Поэтому российским летчикам оперативно удалось добраться до района тушения и приступить к ликвидации огня.

Всего за сутки спец-борт МЧС России произвёл 3 вылета, 6 сбросов воды общей массовой около 126 тонн, что позволило недопустить распространение пожара в районе Навидад и локализовать его.