Российские учёные исследуют механизмы загрязнения Мирового океана
Производителей и потребителей интересуют свойства полимерных материалов только с точки зрения практического применения, но почти никто не задумывался, что происходит после того, как пластик попадает в отходы. Пока учёные не выдвинули общую концепцию, объясняющую распространение загрязнения Мирового океана пластиком: нет общепризнанных подходов, разделения на «зоны ответственности», даже обзорные статьи полны гипотез и догадок.
Исследователи утверждают, что полимерные загрязнители опасны для морской фауны: биологи и экологи-энтузиасты находят их в желудках китов, рыб и птиц. Микропластики – результат физического разрушения, измельчения предметов из полимерных пластиков. При разрушении разных пластиковых объектов образуются всевозможные виды фрагментов микропластика – сферы, пластинки («хлопья»), комочки, а также многоугольные обломки. Микропластиками принято называть объекты, размеры которых варьируются от 0,5 до 5 мм. На частицах микропластика обнаруживается огромное количество осаждённых из морской воды загрязнителей.
Микроволокна – это один из видов микропластика, а именно тонкие полимерные нити толщиной несколько микрон (микрон – одна тысячная миллиметра). При отборе проб из Балтийского моря, сотрудники ИО РАН обнаружили, что именно микроволокна преобладают в пластиковых загрязнениях, причём больше всего их у поверхности воды и вблизи дна.
«Нас заинтересовал вопрос: как так получается, что волокна, мельчайшие ниточки из пластика, который, в общем-то, легче воды, оказываются везде: и в открытом море, и вблизи берега, но при этом часть из них опускается вниз? Мы предположили, что из-за ряда причин, в том числе биообрастания (постепенного заселения бактериями и микроводорослями) те ниточки, которые не утонули сразу, начинают опускаться вниз, на дно», – рассказывает один из авторов публикации, старший научный сотрудник ИО РАН Андрей Багаев.
Даже отягощённые биоматериалом микроволокна всё ещё очень лёгкие и активно разносятся вместе с течениями: из-за формы и плотности им очень непросто «залечь на дно» и остаться там. Океанологи занимались разработкой модели распространения микроволокон в море. Для этого в Лаборатории физики моря ИО РАН была построена «колонна» воды — вертикальный аквариум, в котором измеряли скорость опускания тонких и маленьких ниточек, выловленных из моря.