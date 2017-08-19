Российский лидер предложил создать в Севастополе школу для одарённых детей
«В Сочи создали центр «Сириус» – уникальная база точных наук, а у вас можно сделать упор на гуманитарные науки. При филиале МГУ создать школу для одарённых детей Севастополя и Крыма. Уверен, что это было бы очень востребовано», – сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что переговорит с ректором МГУ Виктором Садовничим и попросит поддержать проект.
В ходе встречи руководитель севастопольского филиала МГУ Иван Кусов также представил Президенту инициативы создания Центра изучения русского патриотизма и Центра устной истории, в рамках работы которого можно задокументировать интервью участников Русской весны.